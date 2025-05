'Disney stopt met metaverseafdeling'

Disney lijkt te stoppen met de divisie die applicaties voor de metaverse bouwde. De afdeling, waar vijftig mensen werkten, is opgeheven als onderdeel van een grotere reorganisatie. Een reden voor het opheffen is niet bekend.

Volgens bronnen van The Wall Street Journal is de afdeling die 'next generation storytelling' moest maken opgeheven. Dat is een divisie binnen het entertainmentbedrijf die onder andere werkte aan verhalen en andere content in de metaverse en andere digitale formaten. Er werkten zo'n vijftig werknemers bij dat onderdeel van Disney.

Disney richtte de divisie in februari 2022 op. De afdeling stond onder leiding van Mike White, die eerder al werkte aan grote titels binnen het bedrijf. Sindsdien zijn er echter maar weinig updates gekomen over de plannen die de afdeling had voor de metaverse. Het bedrijf hintte ernaar dat de metaverseapplicaties onder andere zouden kunnen bestaan uit attracties uit de Disneyland-parken en dat er sportapplicaties konden worden gemaakt, maar er zijn nooit concrete demo's of zelfs maar concepten gepresenteerd.

De divisie is geschrapt als onderdeel van een recente grote reorganisatie bij Disney. Daarbij werden 7000 werknemers ontslagen. Het is niet bekend waarom specifiek de metaverse-divisie wordt stopgezet, maar de populariteit en interesse in metaverseapplicaties is al jaren veel lager dan techbedrijven hopen.