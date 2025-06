Disney+-abonnement met advertenties komt eind dit jaar in Europa

Disney brengt zijn Disney+-abonnement met advertenties eind dit jaar uit in Europa. Dat heeft het bedrijf bekendgemaakt bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. Disney bracht het abonnement al uit in de VS en verhoogde prijs van het abonnement zonder advertenties.

Disney zei niet in welke Europese landen het advertentieabonnement uitkomt. Nederland hoorde bij de eerste landen waar Disney+ enkele jaren geleden uitkwam, België niet. In de VS kreeg dat advertentieabonnement de oude prijs van het reguliere abonnement en steeg de prijs van het advertentieloze abonnement met drie dollar per maand.

De streamingdienst heeft nu wereldwijd 157,8 miljoen abonnees, 4 miljoen minder dan een kwartaal eerder. Dit komt door het Disney+ Hotstar-abonnement, dat het bedrijf in onder meer India, Thailand, Maleisië en Indonesië aanbiedt en recent een populaire cricketsportlicentie verloor. Deze Disney+-versie komt voort uit de overname van Star in 2019. Hotstar verloor 4,6 miljoen abonnees. In de VS daalde het aantal abonnees licht, maar in andere landen steeg het aantal Disney+-abonnees juist. Deze stijging was niet genoeg om het verlies bij Hotstar te compenseren.

Ondanks het verlies van miljoenen abonnees, is Disney tevreden met de financiële cijfers van de streamingdiensten. Disney verdient namelijk relatief weinig aan Hotstar-abonnees, 0,59 dollar per abonnee. Andere Disney+-abonnees leveren het bedrijf gemiddeld 6,47 dollar per abonnee op, een bedrag dat is gestegen door de verhoging van de abonnementsprijzen. Wereldwijd levert een Disney+-abonnee inclusief de Hotstar-abonnees gemiddeld 4,44 dollar op, een halve dollar meer dan in het vorige kwartaal.

Streamingdiensten inclusief ESPN+ en Hulu leverden Disney in het afgelopen kwartaal een omzet van 5,5 miljard dollar op, 12 procent meer dan een jaar eerder. Het verlies daalde met 200 miljoen dollar tot 659 miljoen dollar. Het bedrijf gaf eerder aan te verwachten dat Disney+ binnen twee jaar winstgevend zal zijn. In de toelichting op de kwartaalcijfers zei het bedrijf volgens Seeking Alpha nog op een pad naar winstgevendheid te zitten.