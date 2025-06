Aantal Disney+-abonnees loopt voor het eerst terug door Indiaas abonnement

Het aantal abonnees van Disney+ is voor het eerst sinds het begin van de streamingdienst, drie jaar geleden, teruggelopen. Dat heeft moederbedrijf Disney bekendgemaakt. In totaal zijn er bijna 2,5 miljoen abonnees verdwenen en dat gebeurde in Aziatische landen.

De daling is in zijn geheel toe te schrijven aan Disney+ Hotstar, de versie van Disney+ voor onder meer India, Thailand, Maleisië en Indonesië, die voortkomt uit de overname van Star in 2019. Disney+ Hotstar verloor in de laatste maanden van 2022 3,8 miljoen abonnees. Dat doet financieel weinig zeer, doordat de gemiddelde omzet per abonnee van Hotstar onder 1 dollar ligt. Een reguliere Disney+-abonnee levert het bedrijf 5,77 dollar per maand op, zegt Disney.

Het aantal abonnees van de reguliere Disney+ steeg nog wel een beetje, van 102,9 miljoen naar 104,3 miljoen. Dat aantal zal de komende maanden in ongeveer hetzelfde tempo blijven stijgen, verwacht het bedrijf. Hoe het aantal abonnees van Disney+ Hotstar zich zal ontwikkelen, zegt het bedrijf niet. Disney verliest nog altijd geld met streaming, maar verwacht dat de streamingdienst binnen twee jaar winstgevend zal zijn, staat in een toelichting op de kwartaalcijfers. Disney kondigde woensdagavond ook een grote ontslagronde aan, waarbij zevenduizend mensen hun baan zullen verliezen. Dat is 3,6 procent van het personeelsbestand.