Aantal abonnees Disney+ groeide met 1,7 procent in de afgelopen maanden

Het aantal abonnees van Disney+ is in de afgelopen maanden met 1,7 procent gestegen, de minst sterke stijging tot nu toe. De streamingdienst, die twee jaar bestaat, heeft nu 118 miljoen abonnees, tegen 116 miljoen aan het begin van de zomer.

Ten opzichte van een jaar geleden groeide het aantal abonnees van de streamingdienst met 60 procent, zegt Disney bij de presentatie van de kwartaalcijfers. Grootste concurrent Netflix kende een groei van 2 procent en kwam uit op 214 miljoen abonnees. Apple TV+ heeft rond 20 miljoen abonnees. Om de komende jaren weer meer te groeien, zal Disney zijn streamingdienst uitbrengen in meer landen en inzetten op nieuwe films en series.

Volgens de dienst zal pas eind volgend jaar representatief zijn voor hoeveel nieuwe films en series er verschijnen op de streamingdienst. Tot die tijd blijft het aanbod van nieuw materiaal karig, mede door het stoppen van de productie door de pandemie.

Daarnaast is Disney bezig met het ontwikkelen van concepten voor de metaverse, de koppeling van de fysieke en digitale wereld. "Onze inspanningen tot nu toe zijn alleen een proloog voor een tijd waarin we de fysieke en digitale werelden kunnen koppelen, waarmee we verhalen kunnen vertellen zonder grenzen in ons eigen Disney-metaverse", aldus directeur Bob Chapek in een bespreking van de kwartaalcijfers. Tweakers schreef onlangs een achtergrondartikel over de metaverse.