Instagram test timer in app die gebruikers aanspoort pauze te nemen

Instagram test een functie in de app die gebruikers aanspoort om pauze te nemen na tien, twintig of dertig minuten. De bedoeling van het dochterbedrijf van Meta is om de functie over enkele maanden uit te brengen.

De functie is een instelling waarmee gebruikers kunnen kiezen of ze een seintje willen krijgen na tien, twintig of dertig minuten in de app, om ze eraan te herinneren dat ze moeten stoppen met het gebruik van de app, meldt topman Adam Mosseri. De bedoeling van het zusterbedrijf van Facebook is om de functie in december uit te brengen.

De functie maakt deel uit van een breder pakket aan features om gebruikers volgens Mosseri meer controle te geven over hoe ze Instagram precies gebruiken. Er volgen vermoedelijk meer functies als deze. Instagram had de komst van de pauzereminder al aangekondigd kort nadat onderzoek naar buiten was gekomen over Instagrams negatieve invloed op tieners.