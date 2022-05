'Meta overweegt fysieke winkels te openen voor VR- en AR-producten'

Meta, moederbedrijf van onder meer Facebook en Instagram, overweegt fysieke winkels te openen om mensen te kunnen 'introduceren' aan VR- en AR-producten. Deze plannen zouden vallen onder Meta's plannen voor de metaverse, waarin VR en AR een grote rol moet gaan spelen.

Binnen de winkels moeten consumenten producten als Facebooks Portal-apparaten en Oculus-headsets kunnen zien. De Portal-apparaten zijn slimme schermen van Facebook waarmee gebruikers onder meer kunnen videobellen. Mogelijk zou het bedrijf in de winkels ook de slimme bril willen verkopen die het met Ray-Ban heeft ontwikkeld. The New York Times schrijft over de plannen op basis van gesprekken met anonieme bronnen en interne documenten.

De winkels zouden voor consumenten een laagdrempelige manier moeten zijn om voor het eerst in contact te kunnen komen met de AR- en VR-producten. Deze headsets moeten een grote rol spelen in Meta's visie voor de metaverse, waarin virtuele werelden van meerdere bedrijven en organisaties samen komen. Deze vorm van de metaverse moet via desktops en smartphones te benaderen zijn, maar zal zich waarschijnlijk vooral in AR en VR afspelen.

Meta begon vorig jaar met de plannen om fysieke winkels te openen. Uiteindelijk zou het bedrijf wereldwijd winkels willen openen, al benadrukt de NYT de mogelijkheid dat het project geschrapt wordt. Meta zou winkels met een 'moderne, minimalistische' uitstraling willen bouwen, waarbij het Facebook-logo 'subtiel' te zien is. De eerste winkel zou in Californië kunnen verschijnen, bij een kantoor voor Reality Labs-werknemers. Onder Reality Labs vallen de Portal- en Oculus-divisies. Overigens gaat die Oculus-divisie binnenkort onder de Meta-naam verder.

Hoe de winkels gaan heten, is nog onbekend. Meta zou meerdere namen hebben overwogen, zoals Facebook Hub, Facebook Innovations, Facebook Reality Store en From Facebook. Uiteindelijk zou Facebook Store de voorkeur hebben gekregen. Een deel van de informatie stamt uit 2020; het is onduidelijk in hoeverre de naamswijzigingen naar Meta zijn meegenomen in deze naamplannen. Meta wilde inhoudelijk niet reageren over de plannen.