Meta houdt vast aan gezichtsherkenning in metaverse ondanks stop op Facebook

Ondanks dat Meta op Facebook en Instagram stopt met gezichtsherkenning, houdt het bedrijf het algoritme en gaat het die gebruiken voor producten in de metaverse, zo heeft het bedrijf gezegd. Meta belooft daar open over te zijn.

Meta gelooft dat gezichtsherkenning een rol kan spelen in de metaverse, zo zegt het bedrijf tegen Recode. "Wij geloven dat deze technologie de potentie heeft om positieve gebruiksscenario's in de toekomst mogelijk te maken. Het kan privacy, controle en transparantie behouden en het is een manier die we blijven overwegen voor onze toekomstige platforms en apparaten om te kijken hoe we het beste de behoeftes van gebruikers kunnen vervullen."

Daarbij wil Meta wel openbaar maken hoe het zijn DeepFace-algoritme in de toekomst zal inzetten. "Voor alle toekomstige toepassingen van deze technologie zullen we blijven vertellen over hoe we het gebruiken en hoe mensen controle kunnen hebben over deze systemen en hun data." Meta richt zich op het maken van hardware en software voor de metaverse.

Meta, de nieuwe naam van het moederbedrijf waar Facebook, Instagram en WhatsApp onder vallen, kondigde dinsdag aan te stoppen met gezichtsherkenning op Facebook, Instagram en zijn videobelapparaat Portal. Daarnaast gaat het platform meer dan een miljard sjablonen waarmee gezichten konden worden herkend verwijderen. De functie is al enkele jaren opt-in en een derde van de gebruikers heeft het ingeschakeld staan.