MoviePass beloont reclamekijkers met filmkaartjes, controleert met eyetracking

De Amerikaanse dienst MoviePass gaat zijn gebruikers gratis kaartjes voor bioscoopfilms naar keuze geven als ze naar reclames kijken op hun telefoon. De frontcamera van de telefoon wordt gebruikt om te verifiëren dat er wordt opgelet. De reclames gaan op pauze als dat niet zo is.

Naast eyetracking zal er ook gezichtsherkenning gebruikt worden, zo schrijft onder andere Motherboard. Als MoviePass-gebruikers de reclame kijken, zullen ze credits krijgen die in hun virtuele wallet terechtkomen. Daarmee kunnen de bioscoopkaartjes weer gekocht worden. De advertenties zullen ook specifiek toegespitst zijn op de gebruiker. De dienst geeft gebruikers die daadwerkelijk een geadverteerd product of dienst in de app kopen, nog meer bioscoopkrediet.

Stacy Spikes, de medeoprichter van MoviePass en presentator in de video, redeneert dat '70 procent van videoreclame niet bekeken wordt'. Dit zou daarvoor een oplossing zijn. Hij wil zijn dienst deze zomer opstarten, vermoedelijk alleen in de VS.

Het bedrijf achter de dienst noemt het MoviePass 2.0. De eerste iteratie van de dienst bestond van 2011 tot 2019. In die tijd nam de dienst een andere vorm aan: leden betaalden een vast bedrag per maand en kregen daarvoor drie bioscoopvouchers, die bij veel bioscopen in het land geldig waren. De dienst had op zijn hoogtepunt 225.000 abonnees, maar ging uiteindelijk failliet.

Video begint op het moment dat de controle gedemonstreerd wordt