Meta stopt met gezichtsherkenning op Facebook

Het gezichtsherkenningssysteem op Facebook wordt stopgezet door Meta. De komende weken wordt de functie uit Facebook gehaald en kunnen gebruikers niet langer mensen laten herkennen op foto's en in video's op het platform.

In een bericht op de website van Facebook schrijft Jerome Pesenti van de AI-divisie bij Facebook dat gezichtsherkenning in de komende weken offline wordt gehaald. Daarnaast gaat het platform meer dan een miljard sjablonen waarmee gezichten konden worden herkend verwijderen.

Volgens Pesenti heeft een derde van de Facebook-gebuikers de functionaliteit om gezichten te herkennen geactiveerd. Ook schrijft hij dat het uitschakelen van het systeem ervoor zal zorgen dat afbeeldingen niet meer automatisch een alt-text krijgen, waarmee blinden en slechtzienden verteld kan worden wie er op een foto staan.

Facebook raakte in 2019 verwikkeld in een rechtszaak om de gezichtsherkenning op Facebook. Toen moest het bedrijf al zorgen voor een opt-in, zodat gebruikers actief moesten kiezen voor het aanzetten van gezichtsherkenning op hun Facebook-foto's. Vorig jaar schikte het platform voor 550 miljoen dollar in een collectieve rechtszaak en in februari werd er opnieuw geschikt voor 650 miljoen dollar.

Volgens Pesenti is de technologie nog steeds waardevol, maar moet er een balans gevonden worden tussen de voordelen en risico's van gezichtsherkenning. Hij hoopt op een open debat en dat beleidsmakers duidelijkere regels zullen opstellen voor het gebruik van gezichtsherkenning.

Facebook kondigde vorige week een naamsverandering aan. Het bedrijf heet nu Meta. Alle bestaande platformen behouden wel hun huidige naam, zo ook Facebook. De naamsverandering werd tegelijk aangekondigd met een grotere visie voor het ontwikkelen van de metaverse.