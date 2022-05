In 2017 gestopte gif-app Phhhoto klaagt Facebook aan met claims over kopiëren

De oprichters van Phhhoto hebben Facebook aangeklaagd om het overtreden van de Amerikaanse mededingingswet. De oprichters claimen dat Facebook deed alsof het Phhhoto wilde overnemen, maar de app stiekem de markt uit drukte. Phhhoto liet gebruikers gifs maken.

Facebook zou in februari 2015 gesprekken met Phhhoto hebben gevoerd over het 'integreren' van de app binnen de News Feed van de app, zeggen de oprichters van Phhhoto tegen The New York Times. Deze gesprekken tussen Phhhoto en Facebook zouden meerdere maanden geduurd hebben, 'waarbij er weinig vooruitgang werd geboekt over de voorgenomen integratie', zeggen de oprichters. Facebook zou hebben gezegd dat er 'juridische hordes' waren.

Eind maart dat jaar zou Instagram, toen al onderdeel van wat nu Meta heet, een maatregel hebben ingevoerd waardoor Phhhoto-gebruikers geen Instagram-vrienden konden zoeken. De Phhhoto-oprichters zeggen contact te hebben opgenomen met Facebook. Dit bedrijf zou hebben gezegd dat Instagram 'ontevreden' zou zijn met hoe Phhhoto als platform zou groeien door middel van Instagram. Phhhoto liet gebruikers eenvoudig gifs maken met hun camera, door de cameraknop ingedrukt te houden. Deze gifs konden weer via platforms als Instagram worden gedeeld.

Later dat jaar, in oktober, introduceerde Instagram een functie die de Phhhoto-oprichters 'een kloon' van hun app noemen. Hiermee doelen de oprichters op de Boomerang-functie, waarmee gebruikers eenvoudig looping gifs kunnen maken en deze kunnen delen. TechCrunch merkte toen al op dat de functie sterk leek op wat Phhhoto deed.

De laatste 'anti-Phhhoto-maatregel' die Instagram zou hebben ingevoerd, is het minder zichtbaar maken van Phhhoto-content. De oprichters zeggen dit te hebben aangetoond door twee gifs op Instagram te hebben geplaatst. Een daarvan werd via het account geplaatst dat aan een Phhhoto-account gekoppeld was, de tweede werd via een nieuw Instagram-account gedeeld zonder gekoppeld Phhhoto-account. Dit tweede, nieuwe account zou meer views hebben gekregen dan het account met Phhhoto-koppeling. Aanvullende details worden niet gegeven; het is bijvoorbeeld niet duidelijk of de gifs tegelijk online werden geplaatst.

Phhhoto sloot uiteindelijk in juni 2017, nadat er geen nieuwe investeringen waren en de app niet langer als rendabel werd gezien. TechCrunch schreef toen dat het platform tien miljoen accounts had en vier miljoen actieve gebruikers, waarvan 1,6 miljoen dagelijks actief. Samen hadden alle gebruikers 400 miljoen afbeeldingen gemaakt.

De Phhhoto-oprichters zeggen nu dat Facebook alleen maar uitstelgedrag heeft getoond zodat het bedrijf een kloonversie van de app kon uitbrengen. Met de rechtszaak willen de oprichters een schadevergoeding afdwingen. Hoeveel is niet duidelijk. Meta zegt dat er niks van de rechtszaak klopt en meldt zich te gaan verdedigen. De Phhhoto-bedenkers hebben Gary L. Reback als advocaat; Reback overtuigde in de jaren '90 volgens de NYT het Amerikaanse ministerie van Justitie om Microsoft aan te klagen voor het schenden van mededingingsrecht. Microsoft schikte in 2001.

Voorbeelden van de gifs die met Phhhoto gemaakt konden worden