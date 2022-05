Facebook gaat komende jaren miljarden investeren in 'metaverse'

Facebook investeert dit jaar naar eigen zeggen minimaal 10 miljard dollar in Facebook Reality Labs, voor ontwikkelingen rondom augmented en virtual reality. De komende jaren zal dat oplopen. Facebook gaat de financiële cijfers van die afdeling los weergeven.

Vanaf het volgende kwartaal zal Facebook bij zijn kwartaalcijfers losstaande cijfers geven voor Facebook Reality Labs; de afdeling die aan AR- en VR-hardware en -software werkt. Momenteel rapporteert het sociale netwerk cijfers van het hele bedrijf, waaruit niet is op te maken hoeveel geld er in de verschillende afdelingen omgaat.

Facebook voert die wijziging door omdat het naar eigen zeggen flink gaat investeren in de 'metaverse'. Dat is volgens topman Mark Zuckerberg de 'opvolger van mobiel internet'. Daarmee doelt hij op een virtuele omgeving waarin mensen interactie kunnen hebben. Zuckerberg geeft al langer aan dat hij de metaverse als de toekomst ziet en Facebook zei eerder deze maand tienduizend mensen aan te zullen nemen om daaraan te werken. De investeringen in de metaverse zullen de komende jaren niet winstgevend zijn, zegt de ceo. Het bedrijf is nu bezig met het opzetten van de fundamenten, aldus Zuckerberg.

Dit jaar investeert Facebook naar eigen zeggen zo'n 10 miljard dollar in Facebook Reality Labs en dat zal volgens het bedrijf in de komende jaren toenemen. De Oculus-headsets en Portal-schermen vallen onder deze afdeling. Meer details over de investeringen en zijn visie gaat Facebook donderdag bekendmaken op zijn Connect-evenement. Er gaan geruchten over een naamswijziging van het bedrijf, die de focus op de metaverse verder zou bijstaan, maar daarover is nog niets bekendgemaakt.

Momenteel verdient Facebook vrijwel uitsluitend geld aan advertenties. Daarbij ondervindt het bedrijf tegenslagen, omdat Apple anti-trackingfuncties toegevoegd heeft aan iOS, waarmee gebruikers expliciet toestemming moeten geven aan apps als Facebook om ze te volgen. Ook ligt het bedrijf onder de loep van toezichthouders. Met de investeringen in de metaverse richt Facebook zich ook meer op hardware, omdat er AR- en VR-brillen nodig zijn om daarvan gebruik te maken.

Facebook wil ook interne veranderingen doorvoeren om meer jonge gebruikers aan zich te binden. Het sociale netwerk heeft moeite om die doelgroep te bereiken. Instagram krijgt hiervoor een grotere focus op video's. Daarmee wil Facebook concurreren met TikTok.

In september had Facebook 1.93 miljard dagelijks actieve gebruikers. Dat is 6 procent meer dan een jaar eerder. Het aantal maandelijks actieve Facebook-gebruikers was eind september 2,91 miljard en ook dat is een stijging van 6 procent. Het bedrijf schat dat er 2,8 miljard mensen dagelijks een Facebook-dienst gebruiken. Maandelijks zijn dat er 3,6 miljard. Bij die cijfers gaat het ook om gebruik van Instagram en WhatsApp.

Facebooks kwartaalomzet kwam uit op 28,3 miljard dollar, een stijging van 33 procent ten opzichte van hetzelfde kwartaal vorig jaar. De winst bedroeg 9,2 miljard dollar en dat is een stijging van 17 procent. Omgerekend bedraagt de kwartaalwinst zo'n 7,9 miljard euro.