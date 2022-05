Respawn toont eilandmap Storm Point voor Apex Legends

Apex Legends krijgt met de start van het elfde seizoen op 2 november een nieuwe map: Storm Point. Het is de grootste map voor de battleroyale-game tot nu toe, zeggen de makers. Spelers komen op het eiland niet alleen elkaar, maar ook monsters tegen.

Storm Point bevindt zich op de planeet Gaea en is gebaseerd op een verlaten IMC-onderzoeksbasis, schrijft ontwikkelaar Respawn Entertainment in een blog. Het speelveld is 15 procent groter dan World's Edge, dat was tot nu toe de grootste map voor de free-to-play game. De map bestaat uit diverse locaties, van tropische eilandjes tot hoge bergen.

Spelers kunnen op Storm Point gebruikmaken van Gravity Cannons, dat zijn een soort jump pads die spelers door de lucht verplaatsen in een bepaalde richting. Halverwege de potjes krijgen spelers te maken met Wildlife Nests. Daarmee verschijnen er monsters en grote spinnen op de kaart.

Seizoen 11 van Apex Legends krijgt de naam Escape en begint op 2 november. Met het nieuwe seizoen wordt ook een nieuwe Legend geïntroduceerd: Ash. Dat personage kan een portal maken om daarmee in één richting naar een gekozen locatie te teleporteren.