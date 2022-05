Legacy-update voor Apex Legends voegt tactische 3v3-gamemodus toe

Het volgende seizoen van Apex Legends voegt onder andere een nieuwe Arenas-gamemodus toe. Deze 3v3-modus wordt een permanente toevoeging aan de game. De update voegt ook een nieuwe legend en een boog toe.

Seizoen 9 van de free-to-play game wordt geïntroduceerd in de vorm van de komende Legacy-update. Arenas is een tactische spelmodus, waarin twee teams van drie spelers meerdere rondes tegen elkaar spelen. Gamers spelen als de reguliere legends die ook in de battle-royalemodus worden gebruikt. Deelnemers hebben per ronde slechts één leven, waardoor ze niet tussentijds kunnen respawnen wanneer ze geëlimineerd worden. Een ronde is afgelopen wanneer alle spelers uit een team zijn verslagen.

Voorafgaand aan iedere ronde kunnen gebruikers wapens kopen of upgraden, net als in tactische shooters als Counter-Strike en Valorant. Wel anders is dat de bezittingen van spelers iedere ronde worden gereset, wat ervoor moet zorgen dat teams geen grote voordelen krijgen naarmate de spelmodus vordert. Om de gamemodus te winnen dienen teams minimaal drie rondes te winnen, hoewel teams ook ten minste twee rondes meer moeten winnen dan het andere team.

De Legacy-update voegt verder een nieuwe legend toe, genaamd Valkyrie. Ontwikkelaar Respawn Studio bracht vorige week een teaser uit waarin dit personage wordt getoond. Valkyrie krijgt onder andere een raketzwerm als vaardigheid en een skyward dive als ultimate, waarmee haar squad met jetpacks de lucht in gelanceerd worden, zodat ze opnieuw kunnen deployen. Het komende seizoen krijgt ook een Infested Olympus-modus en kunnen een boog verwachten als nieuw wapen. De Legacy-update komt op 4 mei uit.