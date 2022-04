Hack leidde ertoe dat Apex Legends voor sommige spelers onspeelbaar was

Een hack op de servers van de game Apex Legends heeft ertoe geleid dat de game voor sommige spelers onspeelbaar was. Degene die de hack uitvoerde, liet een bericht weergeven dat spelers naar SaveTitanfall.com zouden moeten gaan.

Respawn houdt het op een probleem met matchmaking in het spel en om kwart over vier Nederlandse tijd zei de gamemaker dat het probleem zou zijn opgelost. Het probleem begon zondagavond Nederlandse tijd, hoewel de eerste meldingen al van zondagmiddag lijken te zijn, meldde alphaINTEL. Spelers die ermee te maken kregen, zagen een melding in beeld dat zij naar SaveTitanfall.com zouden moeten gaan en konden geen enkele gamemodus in.

De site SaveTitanfall is gewijd aan de serverproblemen bij Titanfall, een voorgaande game van Respawn. De site zegt niets met de hack te maken te hebben. Bij die game treden ook geregeld serverproblemen op door kwaadwillenden, waardoor het spel volgens sommige spelers onspeelbaar is geworden. De problemen bij Apex Legends zijn inmiddels opgelost. Hoe de hack heeft kunnen plaatsvinden, is nog onduidelijk.