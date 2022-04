REvil eist cyberaanval Kaseya op en zegt dat miljoen systemen geïnfecteerd zijn

Ransomwarebende REvil heeft de cyberaanval op Kaseya opgeëist. De bende zegt dat een miljoen systemen geïnfecteerd zijn en eist 70 miljoen dollar aan losgeld. De aanval heeft afgelopen weekeinde bij veel bedrijven tot problemen geleid.

Post op Happy Blog

REvil heeft bevestigd achter de aanval te zitten in een post op het eigen Happy Blog op zijn darkwebsite, ontdekte The Record. De bende zegt dat na betaling van losgeld alle klanten binnen een uur weer bij de bestanden kunnen. Het is onbekend of Kaseya daarop in zou willen gaan.

Intussen is duidelijk dat Nederlandse onderzoekers het lek bij Kaseya ook hadden gespot en bezig waren met het bedrijf om het te fiksen toen de aanval kwam. Dat schrijft Vrij Nederland. De vrijwilligers van Dutch Institute for Vulnerability Disclosure waarschuwden veel systeembeheerders op tijd, waardoor in plaats van 2250 nog maar 140 ip-adressen kwetsbaar waren.

Bij deze supply chain attack was het doelwit Kaseya VSA, een softwarepakket waarmee it-dienstverleners de systemen van hun klanten kunnen beheren. De aanvallers verscheepten hun malware in Kaseya VSA en konden zo de systemen van de klanten van de beheerders infecteren. Op 2 juli was de schatting van Kaseya dat 'niet meer dan 40 klanten' getroffen waren. Hoeveel klanten van die klanten getroffen zijn door ransomware, is nog niet bekend.

REvil was eerder ook verantwoordelijk voor de ransomware-aanval op de Amerikaanse vleesverwerker JBS. Die betaalde het losgeldbedrag van 11 miljoen euro om zijn data ontsleuteld te krijgen.