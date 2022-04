'Apple opent grote kantoren buiten hoofdkantoor omdat Silicon Valley te duur is'

Apple zou moeite hebben om genoeg engineers en designers te vinden in het Amerikaanse Silicon Valley. Daarom zou het bedrijf meer grote kantoren in andere regio's en landen willen openen, schrijft Bloomberg-auteur Mark Gurman.

Engineers en designers vinden de kosten om te wonen en te leven in Silicon Valley te hoog, schrijft Gurman in zijn nieuwsbrief. Daarom breidt Apple uit naar onder meer de staten Washington, Texas en North Carolina. Ook komen er banen bij in andere landen, zoals Canada, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Spanje. Het gaat in totaal om tienduizenden banen.

Apple heeft de informatie niet bevestigd. Het bedrijf heeft sinds enkele jaren een nieuw hoofdkantoor in Cupertino in Silicon Valley. Kosten voor onder meer huizen liggen in die regio zo hoog, dat veel kandidaten er niet heen willen verhuizen, omdat ze dan geen geld opzij denken te kunnen zetten voor later. Diverse topmensen zouden al langer pleiten voor meer grote kantoren op verschillende plekken, om zo talentvolle medewerkers aan te trekken op goedkopere plekken om te leven. Daardoor zou Apple meer talent moeten aantrekken en het zou ook de diversiteit in zijn personeel verbeteren.

Bovendien bestaat de kans dat Apple een deel van zijn personeel kwijtraakt door de regels rondom thuiswerken. Van het bedrijf moeten medewerkers op maandag, dinsdag en donderdag op kantoor zijn. Dat gebrek aan flexibiliteit zorgt ervoor dat 36,7 procent van de medewerkers in een recent medewerkersonderzoek zegt dat zij overwegen hun baan op te zeggen, schrijft The Verge. Daarbij gaat het om een weinig wetenschappelijke poll via een Slack-groep, maar is volgens de site nog altijd een signaal.