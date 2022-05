'Topman voor machinelearning vertrekt bij Apple uit protest'

De topman voor machinelearning bij Apple, wetenschapper Ian Goodfellow, zou zijn vertrokken bij Apple. Dat meldt een verslaggever van techsite The Verge. Goodfellow zou het oneens zijn met het beleid dat personeel moet terugkeren naar kantoor.

Goodfellow werkt bij Apple in de Special Projects-groep en zou zijn vertrek hebben aangekondigd in een interne mail, meldt The Verge-verslaggever. Goodfellow is een bekende wetenschapper op het gebied van machinelearning en stond onder meer aan de wieg van Generative Adversarial Network, een machinelearningtechniek, waarbij twee neurale netwerken het tegen elkaar opnemen. Hij werkte eerder bij Google aan onder meer verwerking van foto's in Google Street View.

De wetenschapper heeft volgens Schiffer ontslag genomen vanwege het beleid van Apple dat personeel drie dagen per week moet terugkeren naar kantoor. "Ik geloof sterk dat meer flexibiliteit het beste beleid was geweest voor mijn team", staat in de interne mail waarin hij zijn ontslag aankondigt. Goodfellow en Apple hebben het vertrek niet bevestigd.

Personeel van Apples hoofdkantoor in Amerika werkt sinds maart 2020 grotendeels thuis door de pandemie. Het bedrijf heeft het beleid dat personeel bij een vijfdaagse werkweek drie dagen per week op kantoor moet werken. Dat doet het bedrijf naar eigen zeggen om fysieke samenwerking tussen collega's mogelijk te maken. Door medewerkers verplichten op kantoor te zijn, zouden ze elkaar eerder toevallig tegenkomen en zo elkaar op betere ideeën kunnen brengen. Bovendien zouden sommige medewerkers elkaar missen bij thuis werken. Apple-medewerkers die zich hebben verenigd in een organisatie riepen het management in een open brief op om van het beleid af te zien. Volgens hen is de kantoorplicht op termijn slecht voor Apple, voor medewerkers en uiteindelijk ook voor klanten.