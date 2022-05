Foto's tonen derde versie Motorola razr met vouwbaar scherm en gewijzigd ontwerp

Er zijn twee foto's verschenen van de derde versie van de Motorola razr, een vouwbare smartphone van de Chinese fabrikant Lenovo. De razr zou een gewijzigd ontwerp krijgen met meerdere camera's aan de buitenkant.

De codenaam van de telefoon is Maven, meldt EvLeaks op 91Mobiles. EvLeaks, het pseudoniem van Evan Blass, heeft een vrijwel vlekkeloos trackrecord op het gebied van het publiceren van beelden van onaangekondigde smartphones. De Maven wijkt af van zijn voorganger op diverse vlakken. Zo zit de vingerafdrukscanner nu in de Power-knop en zitten de camera's op de achterkant rechts onderaan, in plaats van op een centrale plek.

De primaire camera heeft een 50-megapixelsensor en f/1.8-lens, terwijl er ook een 13-megapixelcamera met ultragroothoeklens op zit. Het scherm aan de binnenkant heeft een gat voor een 32-megapixelfrontcamera. De soc in de telefoon is de Snapdragon 8 Gen 1 van Qualcomm. Eerdere razr's hadden midrange-socs. Er zou ook een versie moeten komen met Snapdragon 8 Gen 1+-soc, maar het is onbekend of die nog zal komen.

Motorola mikt op een release van de razr in de zomer in China. Net als bij de Edge 30 Pro gebeurde, zal het toestel pas later voor de wereldwijde markt uitkomen. Dat zal vermoedelijk dit najaar zijn. De vorige razr's verschenen in 2019 en 2020. Het was al langer bekend dat er een derde razr zou komen.