Nieuwe Motorola razr heeft grotere accu dan voorganger

De nieuwe versie van de Motorola razr heeft een fors grotere accu dan zijn voorganger. Lenovo heeft de telefoon aangekondigd voor de Chinese markt. Er is vooralsnog geen sprake van een release in de Benelux of de rest van Europa.

De accucapaciteit gaat van 2800mAh bij de voorganger naar 3500mAh in de nieuwe razr, zo blijkt op de productpagina. Laden kan met 33W. Er is ruimte voor de grotere accu doordat de behuizing breder is. De telefoon meet nu 16,7x8,0cm, tegenover 16,9x7,2cm van de vorige versie. De telefoon is iets minder lang, doordat de kenmerkende kin onder het scherm weg is.

Het scherm zelf is wel een stuk groter. Het gaat van een 6,2"-display in de vorige versie naar 6,67" in deze nieuwe versie. De afmetingen van het scherm gaan daarmee van 14,6x6,0cm naar 15,5x7,0cm. Dat komt ook omdat de schermverhouding anders is: 20:9 in plaats van het smallere 22:9 van de vorige versie. Het scherm aan de buitenkant is onveranderd: een 2,7"-oledpaneel met een 4:3-verhouding en een resolutie van 800x573 pixels.

Lenovo heeft deze keer een high-end soc in de telefoon geplaatst, namelijk een Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Daarbij zit 8GB of 12GB aan Lpddr5-geheugen en 128GB, 256GB of 512GB aan UFS 3.1-opslag. De camera heeft een 50-megapixelresolutie met een oppervlakte van ongeveer 50 vierkante millimeter, bij een optisch formaat van 1/1,5". Het diafragma van de lens is f/1,9. Daarnaast is er een ultragroothoekcamera met een resolutie van 13 megapixel met een sensor van 15 vierkante millimeter. De frontcamera zit achter een gat in het scherm en heeft een maximale resolutie van 32 megapixel.

De nieuwe razr komt vooralsnog alleen uit in China. De goedkoopste versie kost 6499 yuan, omgerekend momenteel ongeveer 935 euro. Lenovo zegt niet of en wanneer een release in de rest van de wereld zal volgen. Eerdere razr-foldables kwamen wel in Europa en de VS uit. Sindsdien verschenen veel vouwbare telefoons alleen nog in China.