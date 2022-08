AP: laat NL-overheidsinstanties niet beslissen over hergebruik persoonsgegevens

De Autoriteit Persoonsgegevens wil dat overheidsinstanties niet kunnen beslissen over het hergebruik van persoonsgegevens. Een wetsvoorstel van het kabinet maakt dat mogelijk, maar volgens de AP zou dat alleen moeten mogen als betrokkenen toestemming hebben gegeven.

Volgens de AP moeten overheidsinstanties altijd toestemming gaan vragen voor ze gegevens voor hergebruik beschikbaar stellen. "De AP adviseert om in het concept de hoofdregel op te nemen dat hergebruik van persoonsgegevens in de openbare registers is uitgesloten. In specifieke wetgeving kan bepaald worden dat in afwijking hiervan hergebruik van bepaalde persoonsgegevens is toegestaan onder nader te bepalen beperkingen en voorschriften, zoals een instemmingsvereiste."

Die opt-in is er nu niet. Volgens een conceptaanpassing van de Wet hergebruik van overheidsinformatie komt meer data onder die wet te vallen. Het kabinet stemde vorige maand in met die wijziging. "Aangezien overheidsinformatie met publieke middelen is gegenereerd, is de gedachte dat deze meerwaarde ook weer aan de maatschappij ten goede moet komen. De Who ziet op het voor iedereen

beschikbaar stellen van gegevens die al openbaar zijn, in herbruikbaar en machineleesbaar formaat, op toegankelijke wijze en zoveel mogelijk vrij van kosten en beperkende rechten."

Waar de AP vooral over valt, is dat overheidsinstanties moeten beslissen of persoonsgegevens beschikbaar komen, terwijl die keuze bij burgers zelf zou moeten komen te liggen. Bovendien denkt de AP dat ambtenaren de richtlijn ruim zullen opvatten. "Niet uitgesloten kan worden dat verwerkingsverantwoordelijken belang hebben bij een ruime interpretatie van de mogelijkheden tot hergebruik. Zonder duidelijke grenzen aan de hergebruikmogelijkheden is er dan ook geen reden om aan te nemen dat alle verwerkingsverantwoordelijken de belangen in juist evenwicht met elkaar brengen." Het kabinet heeft nog niet gereageerd op het advies van de Autoriteit Persoonsgegevens.