Autoriteit Persoonsgegevens heeft kritiek op transparantiewet voor accountants

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft bezwaar tegen een wetsvoorstel die de accountancyindustrie transparanter moet maken. Met het voorstel wordt 'een inbreuk gemaakt op de persoonlijke levenssfeer van accountants'.

De Nederlandse privacytoezichthouder schrijft in een advies aan de minister dat de wet moet worden aangepast voor die naar de Tweede Kamer wordt gestuurd. Het advies gaat over de Wet toekomst accountancysector. Die moet onder andere voor meer transparantie zorgen in de sector. Minister Sigrid Kaag van Financiën stelde een wetsvoorstel op waarin overwegingen van een onderzoekscommissie werden overgenomen. Onderdeel van de wet is dat accountantskantoren in bepaalde gevallen individuele accountants moeten beoordelen 'op basis van kwaliteitsindicatoren'. Die rapportages worden openbaar beschikbaar. Dat keurt de Autoriteit Persoonsgegevens af.

Het rapporteren over en vervolgens openbaar maken van prestaties op naam van de accountant levert 'een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van de betrokken accountant op', schrijft de AP. "De publicatie van een slechte score kan grote impact hebben op de reputatie en de loopbaan van de accountant."

De toezichthouder zegt dat het huidige wetsvoorstel die privacyinbreuk niet rechtvaardigt. De minister zegt dat de accountancysector in kwaliteit verbetert. Dat zou een rechtvaardiging moeten zijn, maar daar is de AP het niet mee eens. De minister kan niet aantonen dat de belangen van die kwaliteitsverbetering opwegen tegen de privacyinbreuken. Sterker nog, in het wetsvoorstel is die belangenafweging volgens de waakhond helemaal niet gemaakt.

Daarnaast zijn er te weinig manieren om de privacyimpact te beperken. De AP noemt daar verschillende opties voor, zoals de mogelijkheid een score aan te vechten voor die openbaar wordt. Zulke voorbeelden staan niet in het wetsvoorstel opgenomen. Tot slot ontbreekt een bewaartermijn in de wet waardoor niet duidelijk is hoe lang gegevens opgeslagen blijven.

De minister had de AP eerder al gevraagd advies over de wet uit te brengen. In mei bracht de AP al een advies uit aan de minister. Daar had het toen al kritiek op. Die kritiek blijft staan, ook nu het wetsvoorstel is aangepast, schrijft de AP. "Een dergelijke grote inbreuk op iemands privacy zoals nu is voorgesteld, is niet zomaar toegestaan", schrijft voorzitter Aleid Wolfsen. "Dit mag alleen als andere, minder ingrijpende opties niet mogelijk zijn."