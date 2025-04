AP: persoonsgegevens doorsturen naar kerken moet stoppen

De Nederlandse overheid moet stoppen met het versturen van persoonsgegevens van kerkleden uit de administratie van de overheid naar kerken. Dat stelt de Autoriteit Persoonsgegevens. Momenteel wordt data automatisch doorgestuurd naar de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft advies gegeven aan het kabinet. Dat wil een experiment uitvoeren rondom de regels van deze data-uitwisseling. Bij het experiment zou er aan nieuwe kerkleden automatisch toestemming worden gevraagd voor het uitwisselen van persoonsgegevens. Aan huidige kerkleden wordt geen toestemming gevraagd voor het uitwisselen van gegevens en dat mag niet volgens de AP.

Volgens de AP krijgen organisaties toegang tot de databanken van de Nederlandse Basisregistratie Persoonsgegevens als zij een groot maatschappelijk belang dienen of overheidstaken uitvoeren. De autoriteit geeft gemeenten en pensioenfondsen als voorbeeld en stelt dat kerken niet tot deze organisaties behoren. "Kerken horen wat ons betreft niet in dat rijtje thuis", klinkt het. Volgens de AP dient het doorgeven van persoonsgegevens aan kerken geen algemeen belang en is het delen ervan ook niet noodzakelijk. "Daarom moet het stoppen", aldus de AP. Op dit moment geeft de Nederlandse overheid volgens de AP automatisch gegevens door aan kerken via de Stichting Interkerkelijke Ledenadministratie. De gegevens omvatten bijvoorbeeld een verhuizing of een huwelijk van kerkleden.