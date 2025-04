Meta zal nieuwe high-end VR-bril op 11 oktober onthullen

Het lijkt erop dat Meta zijn nieuwe high-end VR-bril zal gaan onthullen op 11 oktober. Op deze datum houdt het moederbedrijf van Oculus en Facebook een groot, eendaagse evenement Meta Connect. Het is al duidelijk dat het daar onder meer zal gaan over de komende VR-headset.

De verwachting dat de nieuwe bril zal worden onthuld tijdens het komende evenement wordt mede gebaseerd op een recent bericht van Mark Zuckerberg op Facebook. Daarop is hij met een deel van een VR-bril te zien. Vermoedelijk is dat het nieuwe product. In de korte, begeleidende tekst wordt verwezen naar Meta Connect op 11 oktober.

In een officieel bericht op de website van Oculus waarin de Meta Connect-presentatie wordt aangekondigd, wordt niet direct melding gemaakt van de nieuwe high-end VR-bril van het bedrijf. Wel is duidelijk dat AR en VR een belangrijke rol spelen tijdens het evenement. Het bedrijf zal ook updates geven over de progressie die met de metaverse zou zijn geboekt en wat er nog aankomt in de nabije en verre toekomst.

De nieuwe VR-bril wordt ook wel aangeduid met Project Cambria en de niet-officiële naam Meta Quest Pro. Tijdens een recente aflevering van de Joe Rogan Experience Podcast gaf Zuckerberg al aan dat 'het volgende apparaat in oktober zal uitkomen' en dat er tijdens het Connect-evenement over 'gepraat' zal worden.

Tijdens deze podcastaflevering maakte Zuckerberg duidelijk dat mixed reality en sociale features een belangrijke rol zullen spelen bij de nieuwe headset, in de zin dat oog- en gezichtstracking aanwezig zullen zijn. Eerder werd al duidelijk dat color passthrough mogelijk is. Dit betreft de optie van naar buiten gerichte camera's die de omgeving opnemen en dat beeld doorsluizen naar de beeldschermen van de VR-bril. In de Quest 2 was dit beperkt tot een zwart-witbeeld. Bij de nieuwe bril zal dit beeld in kleur en scherper zijn, wat augmented reality beter tot zijn recht laat komen.