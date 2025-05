Fast Travel Games kondigt Stellaris-spin-off voor Meta Quest 2 aan

Ontwikkelaar Fast Travel Games kondigt middels een trailer Ghost Signal: A Stellaris Game aan, een VR-spin-off van de 4X-rts-franchise Stellaris. Het spel komt 'begin 2023' exclusief naar de Meta Quest 2.

Volgens de ontwikkelaar is Ghost Signal: A Stellaris Game een 'VR-actiegame met roguelite-elementen die zich afspeelt in de ruimte'. In de game krijgen spelers de controle over het ruimteschip Aurora en gaan ze op zoek naar het titulaire spooksignaal, volgens PC Gamer een verwijzing naar een impactvolle gebeurtenis uit de Stellaris-games. Zoals ook uit de trailer blijkt, komen daar ruimtegevechten en aliens ter grootte van een planeet bij kijken.

Het spel hanteert onderdelen van het roguelikegenre, een spelformat waar doorgaans 'willekeurig' gegenereerde spelomgevingen en het permanent verliezen van je personage centraal staan. In het roguelikesubgenre zijn de parameters doorgaans wat meer vergevingsgezind en behoudt de speler iets van zijn progressie, ook nadat hij dood is gegaan.

In Ghost Signal lijkt dat rogueliteprincipe onder meer uitgewerkt te zijn in het upgraden van het ruimteschip. Ook de wereld is 'randomized'. Het is niet duidelijk of, en zo ja op welke manier, de kenmerkende diepgaande strategie-elementen van Paradox Interactives Stellaris in de spin-off naar voren moeten komen.