Sony bevestigt: PS VR-games niet speelbaar op PS VR2

De PlayStation VR2-headset van Sony die gepland staat voor 2023 is niet backwards compatible met PS VR-games. Spelers zullen dus geen oudere VR-titels kunnen spelen met de aankomende VR-bril voor de PS5.

In de Official PlayStation Podcast van Sony vertelt Hideaki Nishino, senior vice president of platform experience bij PlayStation waarom het bedrijf deze keuze maakt. Zo zouden PS VR-games niet te spelen zijn op de nieuwe VR-bril omdat de PS VR2 'veel meer geavanceerde features heeft', zoals nieuwe controllers met haptische feedback en adaptieve triggers, inside-out-tracking, vingerdetectie en ondersteuning voor 4k-hdr.

Vorige maand maakte Sony bekend dat de PS VR2-headset aan het begin van 2023 op de markt verschijnt. Eerder werd al bekend dat de VR-bril een hogere resolutie krijgt van 2000x2040 pixels per oog, een iets hoger gezichtsveld van 110 graden, en dat er, anders dan bij de huidige PS VR-bril, geen losse camera meer benodigd is vanwege de inside-out-tracking. Ook verloopt de communicatie tussen de console en de headset bij de PS VR2 met een enkele USB-C-kabel.

Bij de release van de PlayStation VR2 wil Sony minstens twintig games aanbieden voor de VR-bril. Een aantal daarvan zijn al aangekondigd, zoals de Horizon-spin-off Horizon Call of the Mountain. Daarnaast komen de opvolger van The Walking Dead: Saints & Sinners en Ghostbusters VR naar zowel de PS VR als de PS VR2.