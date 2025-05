EVGA stopt met het maken van videokaarten

EVGA trekt zich volledig terug uit de markt van videokaarten en zal geen nieuwe gpu's meer leveren. Het zou niet om een financiële maar een principiële reden gaan, wat veroorzaakt zou worden door een moeizame samenwerking met Nvidia.

Steve Burke van Gamers Nexus vertelt in een YouTube-video dat EVGA-ceo Andrew Han aan Burke heeft laten weten dat de fabrikant stopt met het maken van videokaarten. Een moeizame relatie met Nvidia zou daar voornamelijk aan ten grondslag liggen, meldt ook YouTuber JayzTwoCents. De fabrikant weet bijvoorbeeld pas wat de prijs van een product wordt op het moment dat Nvidia de prijs op het podium aankondigt. Dat zou het zakendoen erg lastig maken. Daarnaast zou EVGA videokaarten zoals de RTX 3080 of 3090 met een verlies 'van honderden dollars' moeten verkopen om de prijzen in de buurt te houden van Nvidia's eigen Founder Edition-kaarten.

Een product manager van EVGA bevestigt dit nieuws op het forum van de fabrikant in een officieel bericht van het management. Daarin staat, net als Burke in de video vertelt, dat het bedrijf al uitgebrachte producten blijft leveren en ondersteunen, en dat er geen volgende generatie videokaarten van EVGA komt. Het is niet duidelijk hoelang de ondersteuning zal blijven, maar EVGA vertelde aan Burke dat het verwacht dat de voorraad RTX 30-kaarten voor eind 2022 uitverkocht is. De nieuwe generatie EVGA RTX 40-kaarten waar de fabrikant aan werkte, zullen niet verkocht worden.

De fabrikant heeft volgens Burke geen plannen om een samenwerking met AMD of Intel aan te gaan, en zal zich volledig terugtrekken uit de markt van videokaarten. Bijna tachtig procent van de omzet van EVGA kwam van het leveren van Nvidia-gpu's. Voor de rest maakt het bedrijf andere componenten zoals moederborden en voedingen. Volgens Burke is EVGA niet van plan om zich te richten op nieuwe productcategorieën. EVGA zou ook niet van plan zijn om werknemers te ontslaan, maar in plaats daarvan een andere plek in het bedrijf voor hen zoeken.

De top van Nvidia zou in juni van dit jaar op de hoogte zijn gesteld van de terugtrekking van EVGA. Een woordvoerder van Nvidia, Bryan Del Rizzo, vertelt tegen The Verge dat het bedrijf een 'geweldige jarenlange samenwerking had met EVGA' en dat Nvidia 'hen zal blijven ondersteunen bij de huidige generatie van producten'.