Op dinsdag 8 februari maakte SoftBank bekend dat de overname van Arm door Nvidia niet doorgaat. In dit artikel bespreken we die afgeblazen overname. We beginnen met een opfrisser met details van de deal en bespreken vervolgens de kritiek vanuit de chipsector en de politiek. Verder gaan we in op wat er in het verschiet ligt voor de bedrijven en de mogelijke gevolgen voor consumenten.

Het was in 2020 een van de opvallendste aankondigingen in de chipsector; Nvidia zou chipbedrijf Arm voor 40 miljard dollar overnemen van het Japanse SoftBank Group. Het zou de grootste deal in de geschiedenis van de chipsector zijn geweest; een van de grootste Amerikaanse chipbedrijven die fuseert met 's werelds belangrijkste processorontwerper.