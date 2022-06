SoftBank bevestigt dat Arm te koop is

SoftBank heeft bekendgemaakt dat het overweegt om chipontwerper Arm te verkopen. Ook bevestigt het bedrijf dat er interesse is, zonder te zeggen van wie. Volgens geruchten zijn er vergevorderde gesprekken met Nvidia.

Masayoshi Son, de ceo van het Japanse concern SoftBank, bevestigde bij de bespreking van de kwartaalcijfers dat het bedrijf overweegt om Arm te verkopen. Verkoop van het hele bedrijf of een deel is een optie, zegt de ceo.

Een andere mogelijkheid is het vervroegd naar de beurs brengen van het bedrijf. Arm was eerder beursgenoteerd, maar toen SoftBank de chipontwerper in 2016 overnam, werd het bedrijf van de beurs gehaald. SoftBank stelde toen als doel om het bedrijf te laten groeien en in 2023 weer naar de beurs te brengen. Dat kan vervroegd worden, zegt Son.

De topman zegt dat SoftBank de beste opties nauwkeurig wil bekijken. Halverwege juli kwam naar buiten dat SoftBank overweegt om Arm te verkopen. Een week later verscheen het gerucht dat Nvidia interesse heeft en eind juli zeiden bronnen dat er vergevorderde gesprekken zijn tussen SoftBank en Nvidia. Een overname van Arm door Nvidia kan echter moeilijk zijn vanwege mededingingsregels. Veel bedrijven zijn afhankelijk van de licenties die ze bij Arm afnemen om chips te maken. Nvidia is een van die afnemers.