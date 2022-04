'Nvidia is dicht bij overname Arm voor meer dan 40 miljard dollar'

Nvidia zou volgens geruchten dicht bij een overname van Arm zijn. Eigenaar Softbank zou de chipfabrikant voor meer dan 40 miljard dollar van de hand willen doen. Een eventuele deal zal nog wel door de autoriteiten goedgekeurd moeten worden.

Dat meldt het doorgaans goed ingevoerde The Wall Street Journal, op basis van bronnen die bekend zijn met de zaak. Nvidia zou een bedrag op tafel hebben gelegd dat als 'laag in de 40 miljard dollar' wordt omschreven; een precies bedrag werd niet genoemd. De deal zou mogelijk begin volgende week al aangekondigd kunnen worden. Geen van de betrokken partijen heeft op de berichtgeving gereageerd.

Deze zomer kwamen de eerste geruchten naar buiten dat Softbank van plan zou zijn om Arm te verkopen, iets dat later werd bevestigd. Er kwamen ook al geluiden naar buiten dat Nvidia plannen zou hebben, waarna kortgeleden al geruchten kwamen over 'vergevorderde gesprekken'. Het ging toen om een bedrag van 'meer dan 27 miljard euro', het bedrag dat eigenaar Softbank voor Arm betaalde. Als de berichtgeving van The Wall Street Journal klopt, heeft Nvidia nog een aanzienlijk hoger bod gedaan.

Mocht er overeenstemming worden bereikt tussen Softbank en Nvidia, dan is nog niet zeker of de overname uiteindelijk ook doorgaat. Nvidia en Arm zijn actief in dezelfde branche en Nvidia is momenteel klant van Arm. Veel bedrijven zijn momenteel afhankelijk van de licenties die ze bij Arm afnemen om chips te maken, en de overname zou Nvidia een van de grootste chipbedrijven wereldwijd maken. Daarom zullen autoriteiten waarschijnlijk kijken naar de concurrentieverstorende werking van de deal.