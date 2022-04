Europese Arm-cpu voor supercomputers krijgt 72 cores, ondersteunt hbm2e en ddr5

Het Franse SiPearl, dat met financiële steun van het European Processor Initiative een cpu voor supercomputers ontwikkelt, werkt aan een Arm-cpu met 72 cores en ondersteuning voor hbm2e-geheugen en ddr5. De chip kan op 7nm of 6nm worden gemaakt.

SiPearl heeft zelf nog geen gedetailleerde informatie over zijn eerste processor gegeven, maar op Twitter staat een afbeelding die het ontwerp van de eerste cpu met codenaam Rhea toont. De foto is gemaakt tijdens een rondleiding van een politicus bij het bedrijf.

Uit de foto is op te maken dat het om een processor met 72 cores gaat. SiPearl maakte in april al bekend een licentie te hebben afgenomen bij Arm voor het gebruik van de nieuwe Zeus-core. Dat is de opvolger van de Neoverse N1-core, die al in serverprocessors wordt gebruikt.

De afbeelding verklapt dat de chip vier hbme2-geheugencontrollers krijgt en vier tot zes ddr5-controllers. Dat duidt volgens AnandTech op een hybride systeem waarbij het zeer snelle hbm2e-geheugen gecombineerd zou kunnen worden met grotere hoeveelheden ddr5-dimms.

Ontwerp van Rhea-processor van SiPearl. Foto via Alexandra Dublanche op Twitter

Op de foto staat dat het ontwerp is bedoeld voor productie op TSMC's 7nm-procedé, terwijl SiPearl eerder op een roadmap heeft aangegeven zijn processor op 6nm te laten maken. De 7nm- en 6nm-procedés van TSMC zijn echter design compatible, het ontwerp kan dus op beide procedés gemaakt worden.

SiPearl wil in 2021 zijn eerste processor uitbrengen voor high performance computing. Een jaar later moet een chip volgen die gebruikt kan worden in exascalesupercomputers. Het Franse bedrijf werkt aan de chip in samenwerking met en met financiële steun van het European Processor Initiative. Dat initiatief bestaat uit 27 partners van 10 Europese landen.

Eerder dit jaar behaalde een Japanse supercomputer die is uitgerust met Fujitsu Arm-cpu's en hbm2-geheugen de eerste plek op de Top500-lijst van supercomputers. De Fujitsu-chip is voorzien van 48 cores met een aangepast ontwerp op basis van de Armv8.2-A-instructieset.