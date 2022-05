Intel en SiPearl gaan samenwerken aan eerste exascalesupercomputers voor Europa

Intel en het Franse SiPearl zijn een samenwerking aangegaan voor het leveren van de eerste Europese exascalesupercomputers. Daarbij kunnen SiPearls Rhea-processors met Arm-cores en RISC-V-accelerators gecombineerd worden met Intels Ponte Vecchio-gpu's.

SiPearl schrijft dat het Europese klanten 'de mogelijkheid gaat bieden' om zijn Rhea-processors te combineren met Ponte Vecchio-gpu's binnen een hpc -node voor supercomputers. Om dit mogelijk te maken, maakt het Franse bedrijf gebruik van OneAPI, een open programmeermodel dat door Intel is ontwikkeld en met verschillende architecturen werkt.

De nodes met Rhea-chips en Ponte Vecchio-gpu's zijn volgens SiPearl en Intel bedoeld voor gebruik in de eerste exascalemachines in Europa. Intel meldt dat de twee chiptypes met elkaar verbonden zullen worden via CXL-interconnects. Het is nog niet bekend wanneer de eerste hpc-nodes met Rhea en Ponte Vecchio worden geleverd. Beide chips moeten volgend jaar verschijnen, maar volgens een huidige roadmap komen de eerste Europese exascalemachines in 2023 of 2024 online.

Bron: SiPearl

SiPearl is een Frans bedrijf dat werkt aan hpc-processors, bijvoorbeeld voor gebruik in supercomputers. Het bedrijf is onderdeel van het European Processor Initiative en werkt daarmee aan het opbouwen van een Europees chipecosysteem voor het high-performance computing-segment, samen met 27 andere bedrijven, universiteiten, en andere partijen.

SiPearl werkt daarbij aan zijn eerdergenoemde Rhea-chips, die Neoverse V1-cores van Arm krijgt en bij TSMC geproduceerd zal worden op 6nm. Er zijn verder nog geen officiële specificaties bekend, maar een Franse politicus plaatste vorig jaar wel een diagram van de chip op Twitter. Die wees op het gebruik van 72 Neoverse V1-cores, naast HBM2e- en DDR5-ondersteuning. Het is mogelijk dat deze specificaties in de tussentijd zijn gewijzigd.

Rhea kan gecombineerd worden met chips en accelerators van andere partijen, waaronder nu dus de Ponte Vecchio-gpu van Intel, die is gebaseerd op de Xe HPC-gpu-architectuur van het bedrijf. Deelnemers van het European Processor Initiative werken daarbovenop aan eigen accelerators, die gebaseerd worden op de RISC-V-instructiesetarchitectuur. Tweakers publiceerde eerder deze maand een achtergrondverhaal over het European Processor Initiative en diens ambities.

Intel heeft op zijn beurt al meermaals aangegeven dat het bedrijf ook graag nieuwe chipfabrieken wil bouwen binnen de Europese Unie, als onderdeel van zijn IDM 2.0-chipproductiestrategie. Er zouden daarbij verschillende Europese landen als potentiële locatie worden gezien, waaronder Nederland.

Intel gaf eerder wel aan dat het acht miljard euro subsidie wil voor de bouw van een nieuwe Europese chipfabriek. Dat zou zijn om de bouw aantrekkelijker te maken, ten opzichte van chipfabrieken in Azië. "Het kostennadeel voor de bouw van een Europese chipfabriek is 30 tot 40 procent ten opzichte van Azië en veel daarvan is te danken aan overheidssteun," vertelde Intel-vice-president Greg Slater eerder dit jaar aan de Financial Times. Intel zou daarbij bereid zijn om zijn investeringen te verspreiden over meerdere lidstaten.

Intels komende Ponte Vecchio-chip. Bron: Intel