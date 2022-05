Samsung werkt aan eigen gamestreamingplatform voor smart-tv's

Samsung zegt dat het een eigen cloudgamingplatform wil maken. Dat wordt gemaakt voor Tizen-tv's van de fabrikant, maar details ontbreken nog. Het is bijvoorbeeld niet bekend wanneer de dienst uitkomt of op welke andere platforms de dienst eventueel moet werken.

Samsung noemde de ontwikkeling van het platform tijdens zijn Developers Keynote. Details geeft het bedrijf nog niet. Samsung zegt alleen dat het aan een platform werkt om 'de gameselectie te diversifiëren'. Het platform is bedoeld om te werken op smart-tv's die Samsungs eigen Tizen-besturingssysteem draaien. Het is niet bekend of de clouddienst ook naar andere platforms komt, en welke games er uiteindelijk voor moeten uitkomen.

In het verleden heeft Samsung al uitstapjes gemaakt richting gamestreaming. In 2012 sloot het een overeenkomst met Gaikai, een streamingdienst van Sony. Daarmee was het ook al mogelijk games te streamen naar Samsung-tv's.