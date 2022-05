Microsoft overweegt om gamestreaming te gebruiken voor previews van games

Microsoft overweegt om zijn gamestreamingtechniek te gebruiken om spelers alvast een voorproefje te geven van games die nog in ontwikkeling zijn. Ontwikkelaars zouden dat ook als een verdienmodel kunnen gebruiken, zegt Xbox-topman Phil Spencer.

Microsoft heeft al Xbox-gamepreview, dat is een sectie in de downloadwinkel voor Xbox-consoles waar spelers games kunnen kopen die nog in ontwikkeling zijn. Dit is vergelijkbaar met het Early Access-principe van Steam. Nu moeten die games nog gedownload en geïnstalleerd worden, door ze te streamen zou dat niet nodig zijn.

"Als we games naar ieder apparaat kunnen streamen, kunnen we kijken hoe we meer van dergelijke ervaringen voor vroegtijdige toegang kunnen maken, zelfs als een verdienmodel voor makers", zegt Spencer in een interview met The Guardian.

In het interview komt ook Matt Booty, hoofd van Xbox Game Studios aan het woord. Hij stelt dat steeds meer games opties krijgen voor spelers om dingen toe te voegen aan het spel. Forza Horizon 5 krijgt bijvoorbeeld nieuwe mogelijkheden om uitdagingen en hindernisbanen te maken. "Ik denk dat mensen in de toekomst verwachten dat ze meer kunnen doen met scripting en mods", zegt hij. Ook wijst hij erop dat de Bethesda-games, die nu onderdeel zijn van Xbox, een lange geschiedenis hebben wat mods betreft.

Op de vraag of Microsoft een studio in India, Afrika of Zuid-Amerika zal overnemen om games te ontwikkelen voor een bredere markt, antwoordt Spencer dat het hem zou verbazen als dit niet zou gebeuren. Hij verwacht dat er in de komende drie tot vijf jaar verschillende grote studio's ontstaan in de 'niet-traditionele' regio's van game-ontwikkeling.