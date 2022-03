Xbox-cloudgaming en Xbox Remote Play zijn beschikbaar in Xbox-app voor Windows

Microsoft brengt een update uit voor de Xbox-app voor Windows 10, waarmee ondersteuning voor Xbox Cloud Gaming is toegevoegd. Abonnees van Game Pass Ultimate kunnen daarmee games streamen naar hun pc. Ook is streamen vanaf een Xbox-console mogelijk.

Met cloudgaming in de Xbox-app voor Windows is het mogelijk om games te spelen die alleen beschikbaar zijn voor consoles, of om snel een game te starten zonder die eerst te moeten installeren. Op het moment van schrijven zijn er 294 titels op Game Pass die cloudgaming ondersteunen. Om gebruik te maken van Xbox Cloud Gaming is een Game Pass Ultimate-abonnement vereist; dat kost 14 euro per maand. Ook is een controller nodig, want cloudstreaming werkt met consoleversies van de inbegrepen games.

Xbox-cloudgaming was aanvankelijk alleen beschikbaar voor Android-apparaten. Eerder dit jaar kwam er ook ondersteuning voor streamen via de browser, als oplossing om de dienst beschikbaar te maken op iOS. Daarmee kon ook al naar pc's gestreamd worden.

Vorige maand testte Microsoft al Xbox Cloud Gaming-ondersteuning in de Xbox-app voor Windows bij Insiders. Nu is dat voor alle gebruikers beschikbaar. De update voegt ook de mogelijkheid toe om Xbox-games vanaf een console te streamen naar de Xbox-app voor Windows. Dat wat werkt via de Xbox Remote Play-functie, waarvoor al langer apps voor Android en iOS beschikbaar zijn.

Eind dit jaar moet Xbox-cloudgaming ook beschikbaar komen op de Xbox Series X en S en Microsoft maakte eerder dit jaar bekend te werken aan een streamingapparaat voor 'cloudgaming op elk scherm'. Dat zou om een stick kunnen gaan die aangesloten kan worden op tv's en monitoren. Het is nog niet bekend wanneer die uitkomt. Xbox-cloudgaming gebruikt streams met maximaal een 1080p-resolutie en een framerate van 60fps. De games draaien in datacenters van Microsoft op hardware die is gebaseerd op Xbox Series-consoles.