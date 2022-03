Microsoft werkt aan eigen streamingapparaat voor cloudgaming op elk scherm

Microsoft werkt aan 'streamingapparaten' gericht op cloudgaming waarmee gamers op elke tv en monitor kunnen spelen zonder dat zij een console nodig hebben. Het bedrijf werkt ook samen met televisiefabrikanten om Xbox als app in tv's te krijgen.

Microsoft zet nog verder in op cloudgaming met Xbox en Game Pass, blijkt uit een nieuwsbericht dat het bedrijf online heeft gezet. Zo werkt het bedrijf samen met verschillende televisiefabrikanten om Xbox als app aan te bieden in met internet verbonden televisies. Daarbij is geen eigen hardware nodig behalve een controller. Microsoft werkt daarnaast aan een eigen streamingapparaat voor cloudgaming, die van elke tv en elke monitor een cloudgamingapparaat moet maken.

De datacenters van Microsoft worden bovendien wereldwijd uitgerust met Xbox Series X-hardware, zodat gamers vanaf praktisch elk apparaat games kunnen spelen die gemaakt zijn voor de nieuwe generatie consoles. Daarnaast brengt Microsoft cloudgaming via Xbox Game Pass Ultimate naar Edge, Chrome en Safari in de komende weken. Later dit jaar wordt cloudgaming toegevoegd aan de Xbox-app voor pc en geïntegreerd in consoles.

Xbox werkt daarnaast aan nieuwe abonnementsmodellen voor Game Pass, onder andere door met telecomproviders deals te sluiten om consoles en Game Pass aan te bieden voor een maandelijks bedrag, in plaats van dat spelers vooraf een console moeten afrekenen. Ook komt cloudgaming via Xbox Game Pass Ultimate naar meer landen, onder andere Australië, Brazilië, Mexico en Japan.

Komende zondag tijdens de Xbox- en Bethesda-showcase tijdens de E3-beurs zal Microsoft de nieuwe lineup van games bekendmaken van diens 23 gamestudio's, maar het bedrijf heeft het streven om elk kwartaal een nieuwe first party-game toe te voegen aan Game Pass.