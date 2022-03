Microsoft gaat weer producten in eigen fysieke winkels verkopen

Microsoft gaat weer producten verkopen op eigen fysieke locaties. In de Experience Centers van de techgigant zijn binnenkort weer producten te koop. Het gaat om de locaties in Londen, New York en Sydney.

In een verklaring aan The Verge laat Microsoft weten dan vanaf 1 juli er weer "een select aantal producten" te koop zijn in de Experience Centers in de drie grote steden. Het is niet bekend of Microsoft van plan is om dit uit te breiden naar andere eigen fysieke locaties.

Het zal in eerste instantie gaan om Surface-apparaten en Microsoft 365-abonnementen. Volgens het bericht is de Xbox Series X/S is voorlopig niet verkrijgbaar op deze locaties vanwege chiptekorten.

Vorig jaar juni maakte Microsoft bekend helemaal te stoppen met de verkoop van producten in zijn eigen winkels. De meeste fysieke locaties werden vervolgens gesloten. Alleen een aantal van de Experience Centers bleven open voor demonstraties van producten. De Microsoft-winkels bevonden zich voornamelijk in de Verenigde Staten.

Microsoft heeft nooit een reden gegeven voor het sluiten van de winkels. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt of er nu weer meer Microsoft-winkels geopend gaan worden, nu de Experience Centers weer producten gaan verkopen.