Google opent deze zomer eerste fysieke winkel in New York

Google gaat een eigen fysieke winkel openen voor de verkoop van producten. De winkel komt te staan in de wijk Chelsea in de Amerikaanse stad New York. Klanten kunnen er 'producten en diensten ervaren' en die kopen.

Google gaat zijn Pixel-smartphones, Nest-producten, Fitbit-horloges en Pixelbooks tentoonstellen en verkopen in de winkel. Ook kunnen klanten onlinebestellingen afhalen in de fysieke winkel. Op 'verschillende meeslepende manieren' kunnen klanten in de winkel ervaren hoe de producten en diensten werken, schrijft Google.

In de winkel zijn productexperts om klanten te helpen met problemen en om reparaties uit te voeren, zoals een kapot scherm van een Pixel-smartphone. Ook komen er het hele jaar door how-to-workshops voor bezoekers. In Chelsea, de wijk waar de fysieke Google Store wordt geopend, heeft Google ook een urban campus, waar volgens het bedrijf meer dan elfduizend Google-medewerkers wonen.

Volgens Google is het openen van een fysieke winkel een belangrijke stap in het hardwaretraject van het bedrijf. Vooralsnog blijft het bij één winkel, Google heeft het nog niet over plannen voor meer locaties.

De opzet van de Google-winkel lijkt op die van de winkels van bijvoorbeeld Apple en Microsoft. Apple heeft al decennialang fysieke winkels over de hele wereld. Microsoft had sinds 2009 ook fysieke winkels, met name in de Verenigde Staten, maar vorig jaar besloot het bedrijf die allemaal te sluiten en zich weer te richten op onlineverkoop.