Google test feature in Chrome om websites op basis van RSS te volgen

Google begint in de komende weken met een beperkte test voor de Follow-functie in Chrome. Deze op RSS gebaseerde functie is bedoeld om gebruikers te helpen om de recentste content van hun favoriete website in het oog te houden.

Bepaalde Android-gebruikers in de Verenigde Staten met Chrome Canary krijgen in de komende weken een experimentele Follow-feature meldt Google. Het ontdekken en distribueren van informatie en updates op het web functioneert volgens menige gebruiker niet meer goed en RSS zou niet consumentvriendelijk genoeg zijn, schrijft een ontwikkelaar van Google. Daar moet de experimentele Follow-functie op inspelen.

Het idee is dat gebruikers per website in het browsermenu op een volgknop kunnen drukken om aan te geven dat ze deze sites willen volgen. Bij het openen van een nieuw tabblad komt bovenaan een Following-categorie in beeld. Daar worden dan updates van de verschillende websites getoond die de gebruiker volgt. Dit gaat op basis van een Google Nieuws-achtige weergave, in de vorm van kaarten inclusief beeldmateriaal per update.

Google geeft aan dat het voor het tonen van de recentste content van belang is dat websites hun RSS actueel houden. Het bedrijf meldt dat het hierbij meer sturing zal bieden aan webuitgevers als de nieuwe feature uitgroeit van een experiment tot een bredere beschikbaarheid in Chrome. Het is dus nog niet zeker dat de Follow-functie op basis van RSS definitief onderdeel zal worden van de browser. Google zegt graag feedback te ontvangen op dit experiment.