Bèta van Android-versie Google Chrome bevat RSS-functie

Google heeft de eerder aangekondigde RSS-functie voor Chrome op Android in de bèta van de app gezet. De functie is met een flag te activeren. De feeds verschijnen op de pagina waar gebruikers komen als ze een nieuw tabblad openen.

Bron: Android Police

De flag is al te activeren en screenshots van Android Police laten de interface voor het RSS-tabblad zien. Het is onbekend of en wanneer de RSS-functie in de stabiele versie van Chrome zal verschijnen. Google had de functie al aangekondigd, maar zei toen dat het ging om een beperkt experiment.

De functie is te activeren door in Chrome Beta naar een flag te gaan en die op 'enabled' te zetten. Vervolgens komt in het menu met de drie puntjes rechts bovenin bij websites de optie om die te 'volgen'. Daarna volgt een tabblad in het menu voor nieuwe tabbladen, naast de Voor Jou-optie, om artikelen van gevolgde websites te zien.

In een korte test van Tweakers werkt de functie nog niet helemaal, omdat na het klikken op websites volgen een melding verschijnt dat 'volgen is mislukt'. Na het klikken op 'opnieuw proberen' crasht vervolgens de browser. Vermoedelijk komt dat omdat het gaat om een beperkt experiment en kunnen alleen gebruikers binnen dat experiment websites daadwerkelijk volgen.