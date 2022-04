Valve beperkt landwissel op Steam om vpn-gebruik voor 'korting' tegen te gaan

Steam-gebruikers kunnen nog maar eens in de drie maanden wijzigen in welk land ze verblijven. Vermoedelijk is dat een stap van Valve om gebruikers tegen te gaan die deze optie gebruiken in combinatie met een vpn om games aan te schaffen voor lagere prijzen dan in hun eigen regio.

De wijziging werd opgemerkt door Steam Database. De verandering beperkt de mogelijkheid voor Steam-gebruikers om games tegen lage prijzen aan te schaffen in regio's waar ze zelf niet verblijven. Sommige ontwikkelaars passen de prijzen van hun games aan op het inkomen van mensen in bepaalde landen. Steam-games zijn in India, Zuid-Amerika en Rusland vaak goedkoper dan in westerse landen.

Vorig jaar bemoeilijkte Valve al het aanschaffen van games in andere regio's waar spelers zich zelf niet bevinden, door te verplichten een betaalmethode van de betreffende regio te gebruiken. In Nederland kunnen spelers met iDeal betalen op Steam, maar als gebruikers hun land wijzigen en een vpn gebruiken om bijvoorbeeld in Argentinië een game te kopen, dan kan dat niet meer.

Het gebruik van vpn's om games met 'korting' aan te schaffen is al langer een doorn in het oog van ontwikkelaars. Vorig jaar ging de prijs van Horizon Zero Dawn op Steam opeens flink omhoog in diverse regio's. In minder welvarende landen ging dat om prijsstijgingen tot 300 procent, terwijl de europrijs ongewijzigd bleef met 50 euro. Vermoedelijk paste Sony de prijs wereldwijd aan om te voorkomen dat gebruikers met de vpn-truc de game goedkoop aanschaften.