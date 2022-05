Valve test nieuwe Downloads-pagina en Storage Manager in Steam

Valve werkt aan een nieuw ontwerp voor de Downloads-pagina in Steam. De bètaclient laat bijvoorbeeld zien hoever het proces van disk allocation is en er wordt nu beter aangegeven wat er wordt gedownload. Ook is er een Storage Manager om games van schijven te wisselen.

Met de nieuwste Steam Client Beta kunnen gebruikers de vernieuwde Downloads-pagina alvast uitproberen. Het nieuwe ontwerp is volgens Valve een 'meer gefocust met sterkere Calls to Action'. In de header komt bijvoorbeeld te zien welk spel nu actief wordt gedownload.

Bij het updaten of downloaden van een game wordt met de update ook meer informatie gegeven. De voortgangsbalk laat nu bijvoorbeeld zien hoever Steam is met het updaten of installeren van een game. Eerder liet de client alleen zien hoever Steam is met het downloaden; in de bèta laat de voortgangsbalk ook zien hoever de client is met de schijftoewijzing. Deze schijftoewijzingsprocedure kan in sommige gevallen langer duren dan het downloaden van een update, terwijl het bij de huidige stabiele voortgangsbalk lijkt alsof de update al bijna geïnstalleerd is. In de bètaclient moet dit dus duidelijker weergegeven worden.

Verder laat de downloadpagina nu duidelijker zien wat er wordt gedownload: gamecontent, dlc, Workshop-content of shader pre-caching. Bij gedeeltelijk gedownloade games of updates komt daarnaast te staan hoeveel er van de game of update al is gedownload.

PC Gamer merkt tevens op dat er een Storage Manager in de update zit. Met deze Storage Manager kunnen gebruikers duidelijker per schijf en game zien hoeveel opslagruimte er in beslag genomen wordt en of het daarbij om spellen, dlc of Workshop-content gaat. Gebruikers kunnen hier ook games van de ene schijf naar de andere verhuizen. Wanneer de Storage Manager en vernieuwde Downloads-pagina naar de stabiele Steam-client komen, is niet bekend.

Links de nieuwe Downloads-pagina, rechts de Storage Manager (bron: respectievelijk Windows Central en PC Gamer)