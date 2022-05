Valve streeft naar framerate van 30fps voor Steam Deck-games op native resolutie

Valve streeft naar een framerate van minstens 30fps op zijn komende Steam Deck-handheld. Die framerate zou haalbaar moeten zijn op de native resolutie van 1280x800 pixels. Tijdens tests zouden er nog geen games gevonden zijn die te zwaar waren voor de aankomende handheld-pc.

Alle games die Valve tot dusver heeft getest, zouden zonder problemen met 30fps te spelen zijn, zo laat het bedrijf in een interview met IGN weten. Hoewel het scherm een refreshrate van 60Hz heeft, beoogt Valve een framerate van 30fps en een resolutie van 1280x800 pixels. De Steam-uitbater benadrukt dat de voorkeur binnen de game-industrie vooralsnog ligt bij een stabiele framerate, geen hoge resolutie. Mocht dat op den duur veranderen, dan zouden gebruikers rekening moeten houden met iets slechtere prestaties.

De Steam Deck is uitgerust met een op maat gemaakte AMD-apu met Zen 2-cores en een RDNA 2-gpu, 16GB Lpddr5-geheugen en een 7"-lcd met een resolutie van 1280x800 pixels en een beeldverhouding van 16:10. De soc in de Steam Deck is gebaseerd op dezelfde architecturen als de PlayStation 5 en Xbox Series X, maar haalt volgens Valve een fp32-rekenkracht van 1,6Tflops. Dat is op papier meer vergelijkbaar met de last-gen PlayStation 4 en Xbox One. De pc heeft daarentegen een relatief klein scherm dat op een lage resolutie draait. De Steam Deck is vanaf december verkrijgbaar voor een vanafprijs van 419 euro.