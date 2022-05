NASA gebruikt SpaceX-raket om sonde naar maan Jupiter te brengen

NASA heeft een contract van omgerekend ruim 151 miljoen euro met SpaceX getekend voor het lanceren van een sonde naar Jupiters maan Europa. De sonde moet in 2024 aan de ruim vijf jaar durende reis naar Europa beginnen, om te onderzoeken of er leven op de ijsmaan kan bestaan.

Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk werd vanwege de lage kosten uitgekozen voor de Europa Clippers-missie, aldus ArsTechnica. Het zou NASA naar verluidt bijna 1,7 miljard euro hebben gekost om een eigen SLS-raket te gebruiken. In oktober van 2024 moet de lancering van de Falcon Heavy vanaf het Kennedy Space Center plaatsvinden, zo laat de NASA weten. De Europa Clipper-sonde komt naar verwachting in april van 2030 bij de maan aan en gaat in een elliptische baan tot 44 keer om de maan heen vliegen. Met foto's van hoge resolutie kan onder meer het oppervlak van Europa bestudeerd worden. De sonde moet volgend jaar klaar zijn voor assemblage. De twee ruimtevaartorganisaties lieten eerder weten ook samen aan een maanlander te gaan werken.

Door de unieke eigenschappen van Jupiters Europa is er potentieel leven op de maan mogelijk. Het met ijs bedekte hemellichaam heeft vermoedelijk zoutwateroceanen onder het oppervlak. De sonde moet onderzoeken wat de samenstelling van de ijslaag is, hoe diep en zout de oceanen zijn en hoe het met de geologische activiteiten van de maan zit. Europa heeft ook een dunne atmosfeer van voornamelijk zuurstof, al zorgt straling van Jupiter zelf er voor dat het oppervlak waarschijnlijk niet leefbaar is. De oceanen zijn vooralsnog de grootste kanshebber om eventueel leven te ondersteunen.

Een illustratie van de Europa Clipper-sonde boven Jupiters maan Europa. Afbeelding via NASA/JPL-Caltech

Update, 19:55: Bedragen die oorspronkelijk in dollars werden uitgedrukt, zijn omgerekend naar euro.