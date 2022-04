NASA-sonde voor onderzoeken ijsmaan van Jupiter nadert fase van assemblage

NASA's Europa Clipper-sonde heeft volgens de ruimtevaartorganisatie een belangrijke mijlpaal bereikt door de voltooiing van de Critical Design Review. Dat betekent dat de sonde die Jupiters ijsmaan Europa moet onderzoeken, gereed komt voor de fase van de assemblage in 2022.

Tijdens deze Critical Design Review is een gedetailleerde beoordeling van het ontwerp uitgevoerd om zeker te stellen dat de sonde klaar is voor de volledige constructie. Bij deze uitvoerige beoordeling is gekeken naar camera's, antennes, vliegsystemen, aandrijving, energievoorziening, avionica en de vluchtcomputer. Volgens de NASA houden de plannen voor het voltooien van de ontwikkelingen en de integratie van de individuele onderdelen stand, en zal het systeem als geheel functioneren zoals de bedoeling is. In 2022 moeten alle verschillende hardware-onderdelen bij elkaar op dezelfde plek zijn gebracht, waarna het opbouwen van het volledig systeem kan beginnen, net als het testen van het volledige ruimtevaartuig.

Wetenschappers van het project kunnen nu de productie van de benodigde hardware voltooien. Er zijn al prototypes gebouwd en ingenieursmodellen om te testen hoe goed de verschillende instrumenten en de bijbehorende subsystemen functioneren. Zo zit de drie meter lange, discvormige antenne al in de laatste fase van assemblage en de grote, uitvouwbare zonnepanelen worden momenteel gemaakt. Als de zonnepanelen volledig worden uitgeklapt in de ruimte, bedraagt de lengte van Europa Clipper 30,5 meter. De zonnepanelen zijn goed voor een oppervlakte van 90 vierkante meter.

Uiteindelijk moet de sonde in 2024 gereed zijn voor lancering. Eenmaal gearriveerd bij de maan zal Europa Clipper door middel van een elliptische baan om Jupiter meer dan veertig keer langs Europa scheren om onderzoek te doen naar de oceaan van deze maan. Die heeft twee keer het volume van alle aardse oceanen bij elkaar opgeteld. Met de verschillende sensoren moet de sonde metingen uitvoeren van deze interne oceaan onder het ijsoppervlak, maar ook de oppervlaktesamenstelling in kaart brengen en kijken of er waterpluimen uit de ijskorst omhoog komen. Ook zullen de dikte van de ijskorst en het zwaartekrachtveld van de maan worden gemeten. De interesse in de oceaan komt doordat het de capaciteit heeft om leven mogelijk te maken. De missie is niet eenvoudig, mede door de intense straling afkomstig van Jupiter.