ESA-sonde voor onderzoeken ijsmaan Jupiter begint aan thermische vacuümtest

De Jupiter Icy Moons Explorer-sonde is in de Large Space Simulator van ESA's testcentrum ESTEC in Noordwijk geplaatst. Daar zullen wekenlang rigoureuze en belangrijke thermische tests worden uitgevoerd. Deze ESA-sonde moet vanaf 2032 de ijsmaan Ganymedes onderzoeken.

De sonde met de naam Juice is volgens de ESA in de simulatorruimte geplaatst. Dit is de grootste enkele vacuümkamer in Europa, met een afmeting van 15 meter hoog en 10 meter breed. Binnenkort zullen daar wekenlang allerlei thermische tests worden gehouden. Zodra de deur van deze simulator sluit, wordt de sonde blootgesteld aan zeer hoge en zeer lage temperaturen om er zeker van te zijn dat Juice bestand is tegen de omstandigheden tijdens zijn missie.

Zo zal Juice eerst een scheervlucht langs onder meer Venus maken, waarbij temperaturen van 250 graden Celsius worden bereikt. In het Joviaanse systeem daarentegen, de naam voor Jupiter en zijn manen, zal de sonde te maken krijgen met temperaturen van -180 graden Celsius.

Juice in de Large Space Simulator

Tegen de Volkskrant zegt ESA-projectmanager Giuseppe Sarri dat men zich geen fouten kan veroorloven en dat het gebruik van de simulator per dag 20.000 euro kost. Als er zich een probleem zou voordoen, kan men zomaar een paar weken vertraging oplopen. "Je kunt nooit exact voorspellen of berekenen hoe een ruimtesonde zich gedraagt", zegt hij. "Daarom is zo’n thermische vacuümtest essentieel. Je ontdekt bijvoorbeeld dat een bepaalde antenne toch net iets te warm wordt. Eigenlijk zijn er na afloop altijd wel een paar kleine aanpassingen nodig." Begin volgende maand zal duidelijk zijn of de sonde geheel goedgekeurd is.

Juice zal tot juli in ESTEC verblijven, waarna de sonde naar Toulouse wordt vervoerd voor een laatste testronde, waarbij onder meer wordt gekeken of de sonde bestand is tegen de trillingen die optreden tijdens de daadwerkelijke lancering. Van daaruit zal de reis naar Frans-Guyana gaan, om in augustus volgend jaar met een Ariane 5-raket te worden gelanceerd. Pas in juli 2031 zal Juice aankomen bij Jupiter, waarna het ruimtevaartuig een jaar later in een baan om de ijsmaan Ganymedes zal komen.

De ESA-sonde zal ook de ijsmanen Europa en Callisto bestuderen, al draait het vooral om Ganymedes. Deze maan heeft een zeer diepe oceaan onder het oppervlak, waar zich micro-organismen zouden kunnen bevinden. Deze oceaan bevat veel meer water dan Europa en Ganymedes heeft ook een magnetisch veld om dodelijk straling tegen te houden. Europa is het primaire doelwit van een Amerikaanse missie, genaamd Europa Clipper.