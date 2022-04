Apple brengt Beats Studio Buds-oordoppen deze zomer uit voor 150 euro

Apple heeft zijn nieuwe Beats Studio Buds aangekondigd. Deze draadloze oordoppen verschijnen in de zomer op de markt en krijgen dan een adviesprijs van 149,95 euro. De oordoppen bieden onder andere volledige ondersteuning voor Android-smartphones.

De Beats Studio Buds verschenen op maandag op de website van Apple. De draadloze oordoppen krijgen onder andere actieve noisecancellation. De oordoppen beschikken ook over een transparantiemodus, waarin omgevingsgeluid juist wordt versterkt door de microfoons van de oordoppen. De oordoppen ondersteunen ook Spatial Audio op muziek die is gemixt voor Dolby Atmos. Apple claimt onder andere dat de accu's in de oordoppen goed moeten zijn voor acht uur luistertijd zonder actieve noisecancellation of transparantiemodus. Wanneer een van deze features wel wordt ingeschakeld, zouden de accu's maximaal vijf uur meegaan.

Bron: Apple

Apple levert de Beats Studio Buds van een oplaadcase die de oordoppen tweemaal volledig moet kunnen opladen. Daarmee zou de accuduur opgerekt kunnen worden tot maximaal 24 uur, zonder actieve noisecancellation. Volgens Apple kunnen gebruikers na vijf minuten opladen tot een uur lang extra luistertijd verwachten. De case wordt opgeladen via USB-C, maar ondersteunt geen draadloos opladen.

De oordoppen ondersteunen verder verschillende Android-features. Zo voorziet Apple de Beats Studio Buds van Fast Pair-ondersteuning, blijkt uit een persbericht. Daarmee worden de oordoppen automatisch gelinkt aan het Google-account van een gebruiker na de eerste installatie. Via de Beats-app krijgen gebruikers toegang tot statusinformatie zoals het accuniveau, en firmware-updates. Apple AirPods werken ook op Android-smartphones, maar gebruikers kunnen op dat platform bijvoorbeeld geen firmware-updates installeren. Deze functies zitten al ingebouwd in iOS. Op iOS-apparaten bieden de Beats Studio Buds verder handsfree ondersteuning voor Siri en fast pairing. De Studio Buds ondersteunen ook Apples FindMy-app.

Er gaan al langer geruchten rond over de Beats Studio Buds. De oordoppen verschenen recentelijk in de code van de eerste iOS 14.6-bèta. Deze maand verschenen er ook foto's van beroemdheden die de oordoppen droegen op sociale media, schrijft ook Engadget. De oordoppen verschijnen op 24 juni in de Verenigde Staten en Canada. Een Europese releasedatum is nog niet bekend, maar Apple meldt dat de oordoppen deze zomer beschikbaar komen. Apple brengt rode, zwarte en witte varianten van de Beats Studio Buds uit.