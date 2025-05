Apple brengt Beats Studio Pro Wireless-koptelefoon uit voor 400 euro

Apple heeft de Beats Studio Pro Wireless-koptelefoon uitgebracht voor net geen 400 euro. De draadloze koptelefoon is vanaf nu verkrijgbaar in de kleuren zandsteen, marineblauw, diepbruin en zwart.

De Beats Studio Pro Wireless ziet er grotendeels hetzelfde uit als de voorganger, de Beats Studio 3 Wireless, al brengt de Apple-dochteronderneming wel enkele nieuwe functies uit. Zo kunnen gebruikers voortaan via de USB-C-oplaadpoort ook met draad audio luisteren. Net zoals zijn voorganger heeft de Studio Pro Wireless ook nog een 3,5mm-aansluiting. Verder is er Dolby Atmos-ondersteuning en 360-gradensurroundsound die in combinatie met hoofdtracking werkt.

Verder spreekt het bedrijf over verbeterde ANC, ofwel adaptieve actieve ruisonderdrukking, waarmee nog effectiever omgevingsgeluid gefilterd zou moeten worden. Er is ook een transparantiemodus waarmee omgevingsgeluid via de ingebouwde microfoons juist versterkt wordt. Verder zouden de 40mm-drivers beter presteren dan voorheen. Beats belooft 24 uur maximale luistertijd wanneer ANC is ingeschakeld, of 40 uur zonder de laatstgenoemde functie. Het is niet duidelijk welke audiochip er in de koptelefoon is verwerkt. De voorganger gebruikte een W1-audiochip van Apple.

Gebruikers kunnen de Beats Studio Pro Wireless via Bluetooth 5.3 of via de USB-C-aansluiting koppelen aan zowel iOS-, Chromebook- als Android-apparaten. Al deze ecosystemen ondersteunen een vorm van een zoekfunctie waarmee de koptelefoon op een kaart gezocht kan worden. Dit gebeurt op basis van de laatste locatie waar de koptelefoon met het betreffende apparaat gekoppeld was.