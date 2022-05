Apple introduceert Beats Fit Pro met H1-chip en actieve noisecancellation

Apple heeft zijn nieuwe Beats Fit Pro aangekondigd. Deze draadloze oordoppen beschikken over 'wingtips', een Apple H1-chip en actieve noisecancellation. De oordoppen verschijnen 5 november in de VS voor 200 dollar, en komen 2022 uit in 'andere regio's'.

De Beats Fit Pro krijgen een nieuw ontwerp met een IPX4-certificering voor waterbestendigheid. Apple voorziet de Beats Fit Pro-oordoppen van 'vleugeltips', die ervoor moeten zorgen dat de oordoppen beter in de oren van gebruikers blijven zitten. Deze wingtips zijn geïntegreerd op de oordoppen en zijn daarmee niet verwisselbaar. Apple claimt zelf dat het materiaal van de wingtips flexibel genoeg is om te passen in 'elke oorvorm of -maat'.

De fabrikant laat weten dat de Beats Fit Pro ondersteuning bieden voor actieve noisecancellation. De oordoppen krijgen ook een transparantiemodus en ondersteuning voor Spatial Audio-surroundsound. De Beats Fit Pro bieden een accuduur van zes uur wanneer de actieve noisecancellation of transparantiemodus zijn ingeschakeld, zo beweert Apple in een persbericht. De oordoppen worden geleverd met een oplaadcase, die de totale accuduur verlengt tot 27 uur. Zonder actieve ruisonderdrukking moet de maximale accuduur 30 uur bedragen. De case wordt opgeladen via USB-C.

De oordoppen krijgen verder een Apple H1-chip, waarmee de Beats Fit Pro gemakkelijk verbonden kunnen worden met iOS-apparaten. Met diezelfde chip kunnen de Beats Fit Pro automatisch verbonden worden met verschillende Apple-producten en gesynchroniseerd worden met iCloud. IOS-gebruikers kunnen verder gebruikmaken van Apples Find My-netwerk om de oordoppen op te sporen wanneer deze verloren zijn. De oordoppen bieden ook ondersteuning voor Android; gebruikers kunnen een Beats-app downloaden om de oordoppen te pairen, een pasvormtest uit te voeren en te wisselen tussen de verschillende luistermodi.

De Beats Fit Pro volgen de derde generatie AirPods, die Apple in oktober aankondigde en uitbracht. Het bedrijf introduceerde eerder dit jaar al andere draadloze Beats-oordoppen, die afgelopen zomer beschikbaar kwamen voor 150 euro. De nieuwe Beats Fit Pro kosten in de VS 200 dollar en zijn daar vanaf 5 november leverbaar. De oordoppen volgen eind dit jaar in China, en moeten volgend jaar uitkomen in andere regio's. Apple levert verder geen details of concrete releasedata.