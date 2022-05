Technologiewebsites Hexus en bit-tech stoppen en oprichter David Ross vertrekt

De Britse techwebsite Hexus stopt met publiceren. Oprichter David Ross trekt de stekker uit de site, omdat hij het tijd vindt voor een nieuwe uitdaging. Ook vertrekt hij bij moddingsite bit-tech. De sites en fora blijven online, en twee redacteuren van Hexus starten een nieuwe nieuwssite.

Hexus.net werd 23 jaar geleden opgericht door de toen zestien jaar oude Ross als gameblog tijdens zijn middelbareschooltijd. De site groeide naar een hardwaresite en werd een aantal jaren een professionele technologienieuwssite. Hexus schrijft over tech, gaming, techbedrijven en schrijft technologiereviews. Moddingsite bit-tech schrijft voornamelijk over hardwaremodding en pc-hardware.

Oorspronkelijk was Hexus bedoeld als 'side project', schrijft Ross, en om bij zijn ouders de indruk te wekken dat hij bezig was met zijn huiswerk. In plaats daarvan schreef hij jarenlang over tech, vanaf de begindagen van het internet. "Inmiddels is Hexus de hoeksteen van mijn leven geworden. Ik brei er een einde aan, schrijft Ross in een nieuwsbericht. In de afgelopen jaren publiceerde Hexus 148.579 verhalen.

In een los nieuwsbericht neemt Ross afscheid van bit-tech. Daarin zegt hij dat de forums en de site advertentievrij online blijven staan, maar dat hij afscheid neemt. Ook Hexus blijft voorlopig online staan, evenals het forum van Hexus. Editors Tarinder Sandru en Parm Mann van Hexus starten samen een nieuwe techwebsite.

Op het forum van Hexus reageren gebruikers met trots en weemoed. Veel gebruikers zagen het einde van de site niet aankomen, maar wensen Ross veel succes met nieuwe uitdagingen. Sommige gebruikers zijn al vanaf het begin betrokken bij het forum.