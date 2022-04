Dbrand stopt tijdelijk met verkoop zwarte zijpanelen PS5 na oproep Sony

Dbrand, de accessoiremaker die bekendstaat om zijn 'skins' en hoesjes voor smartphones, gaat zijn vervangende PlayStation 5-zijplaten niet meer verkopen. Sony heeft een cease and desist-brief naar het bedrijf gestuurd. Dbrand zegt daar 'voorlopig' gehoor aan te geven.

Sony's advocaten stellen in de brief dat de dark plates een 'nabootsing zijn van Sony's beschermde productontwerp' en dat Dbrand de verkoop 'onmiddelijk en permanent' moet stoppen. Deze brief is een aantal maanden oud, zo valt op te maken uit de reactie van Dbrand op Reddit. Destijds gaven ze er geen gehoor aan omdat er niet naar daadwerkelijk verleende patenten gerefereerd werd, aldus Dbrand. Ergens recentelijk hebben Sony's advocaten echter gemeld dat er inmiddels een patent verleend is in Canada omtrent de vorm van de zijplaten. Daarom staakt Dbrand de verkoop voor nu. Dbrand verwachtte al dat Sony dergelijke stappen zou zetten.

Sony verkoopt momenteel zelf zijn console alleen inclusief witte zijplaten, die gemakkelijk te verwijderen zijn. Partijen als Dbrand zijn de enigen die consumenten kunnen helpen als ze iets anders dan een witte PS5 willen. Dbrand vermoedt echter dat Sony van plan is om zelf zwarte zijplaten voor de PS5 te introduceren, die los verkrijgbaar zijn of inbegrepen zijn bij de console. Het baseert dat vermoeden op de komst van zwarte PS5-controllers en een zwarte Pulse 3D Audio-headset; een zwarte PS5 zou een logisch vervolg zijn, menen ze.

Wat Dbrand nu gaat doen, meldt het niet. Het bedrijf zegt alleen dat het 'snel in gesprek gaat' met Sony. De productpagina voor de panelen bevat nu alleen een verzameling nieuwsartikelen die de kroniek van de platen in delen vertellen. Via archive.org is nog wel te zien wat Dbrand verkocht.